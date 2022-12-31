МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. МЧС России намерено включить торговые центры и гипермаркеты в список плановых проверок или профилактических визитов на предмет пожарной безопасности на 2023-2025 годы, заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Ринат Еникеев. В МЧС назвали возможную причину пожара на нефтекомбинате в Ангарске

Плановые проверки МЧС по закону может проводить на объектах чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Ведомство планирует включить в этот список ТЦ и гипермаркеты, которые сейчас относятся к категории значительного риска. Другой вариант противопожарного надзора за ТЦ — профилактические визиты. Его главное отличие от проверки в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания, а есть только информирование о выявленных нарушениях.

"Законодательство позволяет осуществлять надзор, плановый надзор в отношении (объектов — ред.) чрезвычайно высокой и высокой категории рисков. Мы пытаемся сейчас убедить наших коллег из профильных ведомств в целях того, чтобы нам позволили вот этот значительный риск также включить в план проверок, чтобы это не было исключением, либо предусмотреть историю с обязательным профилактическим визитом, но увеличить срок этого профилактического визита и в рамках этого профвизита – что сегодня пока не позволяют нормы – осуществить проверки систем противопожарной защиты", — сказал Еникеев.

Он уточнил, что МЧС попросит правительство РФ помочь с тем, чтобы федеральный государственный пожарный надзор ТЦ, хоть это и объекты значительного риска, проводился в плановом порядке с 2023 по 2025 годы.

Еникеев отметил, что в 2021 году в России горели 17 гипермаркетов, ТЦ и складов, в 2022-м — 15.

МЧС России с 1 января 2021 года перешло на риск-ориентированный подход и начало присваивать каждому объекту индивидуальную категорию пожарного риска: чем выше потенциальные риски, тем чаще проверки. Если раньше школы, больницы, кинотеатры и торговые центры относились к одной группе риска, то теперь у каждого из этих объектов своя группа с учетом возможных негативных последствий пожара. Всего таких групп риска шесть.

К категории чрезвычайно высокого риска относятся здания, предназначенные для проживания детей, престарелых, инвалидов и иных категорий лиц с ограниченными возможностями, с одновременным пребыванием более 10 человек. К категории высокого риска — образовательные учреждения, объекты ночного или временного пребывания людей, где им предоставляются социальные или медицинские услуги, объекты временного пребывания более 5 тысяч человек одновременно, а также объекты обороны и специального назначения.