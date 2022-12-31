МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину стимулировать спрос на беспилотные авиационные системы отечественного производства, в том числе субсидиями, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. Путин рекомендовал создать систему страхования беспилотных авиасистем

"Обеспечить утверждение национального проекта по развитию беспилотных авиационных систем на период до 2030 года, предусматривающего в том числе мероприятия по разработке и серийному производству беспилотных авиационных систем, их компонентов, комплектующих изделий к таким системам, средств защиты от противоправного применения таких систем, развитию инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации, стимулированию спроса на беспилотные авиационные системы отечественного производства, оптимизации системы сертификации указанных систем, компонентов, изделий, подготовке кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотных авиационных систем. Определить источники и ежегодный объем финансирования данного проекта, в том числе за счет средств федерального бюджета", — говорится в сообщении.

Срок исполнения — до 1 сентября 2023 года.