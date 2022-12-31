Стратегические объекты смогут создавать ведомственную пожарную охрану
Стратегические объекты в России смогут с января создавать ведомственную пожарную охрану
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, смогут создавать с 1 января 2023 года на своих опасных производственных объектах подразделения ведомственной пожарной охраны.
Соответствующие изменения внесены в статью 12 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года.
"Эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные корпорации и организации, включенные в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны", — говорится в новой редакции закона.
Ранее создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны имели право только федеральные органы исполнительной власти.
https://1prime.ru/News/20221231/839370118.html
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