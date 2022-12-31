МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Государственные корпорации и предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, смогут создавать с 1 января 2023 года на своих опасных производственных объектах подразделения ведомственной пожарной охраны. МЧС планирует вернуть плановые проверки торговых центров

Соответствующие изменения внесены в статью 12 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года.

"Эксплуатирующие опасные производственные объекты государственные корпорации и организации, включенные в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, в целях обеспечения пожарной безопасности на подведомственных объектах могут создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны", — говорится в новой редакции закона.

Ранее создавать органы управления и подразделения ведомственной пожарной охраны имели право только федеральные органы исполнительной власти.