МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Больше половины россиян, планирующих путешествия, рассматривают для поездки в январе города России, чаще всего интересуются перелетами в Москву и Сочи, а из заграничных направлений пользуется спросом Турция, говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названы направления, куда российские туристы купили путевки зимой

В сервисе изучили, в какие города и страны его клиенты хотят отправиться в январе 2023 года. Для этого были проанализированы поисковые запросы с вылетом в период с 1 по 31 января. "55% пользователей интересуются российскими городами, остальные рассматривают заграничные страны", — сообщили аналитики.

"Среди российских городов путешественники чаще всего ищут билеты в Москву: на столицу приходится 20,5% поисковых запросов пользователей сервиса. На втором месте Сочи, перелеты в который рассматривают 12,4% клиентов, планирующих поездки заранее. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с долей в 10,9%. Средняя стоимость билета в эти города составляет 7,4 тысячи, 7 тысяч и 7,5 тысячи рублей соответственно", — добавили в сервисе.

Аналитики отметили, что самой популярной зарубежной страной для январских поездок, скорее всего, станет Турция. "12,9% поисковых запросов авиабилетов приходится на Стамбул, улететь в который из Москвы можно за 15,3 тысячи рублей на человека. Многие интересуются перелетами в Ереван (доля поисков — 6,5%, а цена билета из столицы — 12,6 тысячи рублей) и на Пхукет — 5,7%, 57,8 тысячи рублей", — рассказали в OneTwoTrip.

В список популярных городов России также вошли Минеральные Воды — доля поисковых запросов составила 3,9%, а билет на одного туда обойдется в среднем в 6,6 тысячи рублей, Калининград (2,9%, 7,8 тысячи рублей), Казань (2,7%, 7,2 тысячи рублей) и Екатеринбург (2,6%, 8,5 тысячи рублей). Замыкают десятку востребованных российских направлений, интересующих россиян для поездок в январе, Махачкала (2,6%, 7,5 тысячи рублей), Уфа (2,5%, 8,1 тысячи рублей) и Новосибирск (2,4%, 9,6 тысячи рублей).

Из числа заграничных направлений пользователи сервиса также рассматривают для поездок Анталью (доля направления составляет 5,2%, а средняя стоимость билета из Москвы — 15,3 тысячи рублей), Дубай (4,5%, 30 тысяч рублей), Бангкок (4,3%, 49,6 тысячи рублей) и Ташкент (3,7%, 13,2 тысячи рублей). Замыкают топ-10 востребованных заграничных направлений Душанбе (3,5%, 24,7 тысячи рублей), Баку (3,3%, 18 тысяч рублей) и Ош (2,3%, 12 тысяч рублей).