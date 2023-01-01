МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Государственные корпорации и опасные предприятия, имеющие стратегическое значение для обороноспособности и безопасности государства, с 1 января 2023 года не смогут создавать частную пожарную охрану на своих объектах. Стратегические объекты смогут создавать ведомственную пожарную охрану

Соответствующие изменения внесены в статью 12.1 федерального закона "О пожарной безопасности" от 21 декабря 1994 года. Теперь вместо частной пожарной охраны на таких объектах будут создаваться подразделения ведомственной пожарной охраны.

"За исключением эксплуатирующих опасные производственные объекты государственных корпораций и организаций, включенных в утвержденный президентом Российской Федерации перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, и подведомственных им объектов", — говорится в новой редакции закона.

В предыдущей версии закона говорилось, что частная пожарная охрана создается в населенных пунктах и организациях.