МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Роскомнадзор проверит информацию об утечке персональных данных клиентов магазина "Спортмастер", однако уведомления о произошедшем от компании пока не поступало, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Ситимобил" подтвердил утечку личных данных водителей

"Роскомнадзор проверит информацию о возможной утечке персональных данных в компании "Спортмастер". В соответствии с законодательством о персональных данных оператор в течение суток с момента подобного инцидента должен уведомить Роскомнадзор. По состоянию на 15.00 1 января 2023 года такого уведомления в ведомство не поступило", — отметили в ведомстве.

Отмечается, что при необходимости ведомство проведет контрольно-надзорные мероприятия в отношении компании в соответствии с действующими ограничениями на внеплановые проверки.

С 1 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон "О персональных данных", согласно которым оператор, допустивший утечку данных, будет обязан в течение 24 часов самостоятельно сообщить об инциденте в Роскомнадзор, а в течение 72 часов предоставить в ведомство результаты внутреннего расследования с указанием причины и виновных лиц.