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МВД предложило изменить формат водительских прав
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Удостоверения российских автомобилистов могут получить новый облик, следует из приказа Министерства внутренних дел, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов... ПРАЙМ, 02.01.2023
новости, авто, бизнес, водительское удостоверение, мвд, автомобили, водители
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7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Удостоверения российских автомобилистов могут получить новый облик, следует из приказа Министерства внутренних дел, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Так, с оборотной стороны документа предлагается убрать штрих-коды, поскольку их больше не используют для считывания данных.
Изменения должны ступить в силу с марта.
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