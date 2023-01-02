МОСКВА, 2 янв — ПРАЙМ. Удостоверения российских автомобилистов могут получить новый облик, следует из приказа Министерства внутренних дел, размещенного на портале проектов нормативно-правовых актов. Юрист объяснил, как изменятся ПДД в 2023 году

Так, с оборотной стороны документа предлагается убрать штрих-коды, поскольку их больше не используют для считывания данных.

Изменения должны ступить в силу с марта.

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