McDonald's в третий раз за десять месяцев повысит цены в Японии на фоне растущих затрат
МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Японский оператор ресторанов McDonald's сегодня объявил о третьем повышении цен менее чем за год. Инфляционное давление на местных потребителей все нарастает.
McDonald's Holding Company Japan Ltd заявила, что повысит цены примерно на 80% позиций в меню начиная с 16 января. При этом в компании сослались на валютные колебания, а также на растущие затраты на материалы, рабочую силу, транспорт и энергоносители.
До этого компания уже повышала цены в марте и в сентябре прошлого года. В настоящее время японская экономика сталкивается с инфляцией и снижением иены, приведшим к подорожанию импортных ингредиентов.
Цена одного чизбургера в этом месяце вырастет до 200 иен (1,49 доллара) со 140 иен годом ранее, а цена одного бигмака — до 450 иен с 410 иен.
Со следующего месяца в Японии будут повышены цены более чем на 4000 продовольственных товаров, сообщила в четверг аналитическая фирма Teikoku Databank. При этом в октябре прошлого года цены выросли еще значительнее.
В свою очередь, японские ресторанные операторы Hot Palette Co и Royal Holdings Co сегодня заявили, что также будет повышать цены, в январе и марте соответственно, преимущественно на говядину и стейки.
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