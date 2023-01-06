МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Японский оператор ресторанов McDonald's сегодня объявил о третьем повышении цен менее чем за год. Инфляционное давление на местных потребителей все нарастает. McDonald's в Казахстане прекращает работу под этим брендом

McDonald's Holding Company Japan Ltd заявила, что повысит цены примерно на 80% позиций в меню начиная с 16 января. При этом в компании сослались на валютные колебания, а также на растущие затраты на материалы, рабочую силу, транспорт и энергоносители.

До этого компания уже повышала цены в марте и в сентябре прошлого года. В настоящее время японская экономика сталкивается с инфляцией и снижением иены, приведшим к подорожанию импортных ингредиентов.

Цена одного чизбургера в этом месяце вырастет до 200 иен (1,49 доллара) со 140 иен годом ранее, а цена одного бигмака — до 450 иен с 410 иен.

Со следующего месяца в Японии будут повышены цены более чем на 4000 продовольственных товаров, сообщила в четверг аналитическая фирма Teikoku Databank. При этом в октябре прошлого года цены выросли еще значительнее.

В свою очередь, японские ресторанные операторы Hot Palette Co и Royal Holdings Co сегодня заявили, что также будет повышать цены, в январе и марте соответственно, преимущественно на говядину и стейки.