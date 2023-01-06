Турция отменила запрет на грузовые авиаперевозки с Арменией
Турция сообщила Армении об отмене запрета на прямые грузовые авиаперевозки
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ЕРЕВАН, 6 янв — ПРАЙМ. Анкара проинформировала Ереван об отмене запрета на воздушные грузоперевозки между двумя странами, сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян.
Телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщил, что Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок
"Турция проинформировала Армению об отмене запрета на воздушные грузоперевозки", — сказал Унанян Sputnik Армения.
Он также напомнил, что налаживание грузоперевозок было одной из договоренностей, достигнутых в ходе июльской встречи между спецпредставителями Армении и Турции.
"Мы ожидаем, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран — также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки", — добавил Унанян.
https://1prime.ru/News/20230106/839402038.html
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