ЕРЕВАН, 6 янв — ПРАЙМ. Анкара проинформировала Ереван об отмене запрета на воздушные грузоперевозки между двумя странами, сообщил пресс-секретарь армянского МИД Ваан Унанян. Власти Армении сообщили о росте товарооборота с Россией

Телеканал Habertürk со ссылкой на дипломатические источники ранее сообщил, что Турция и Армения в ходе переговоров приняли решение устранить препятствия для прямых грузовых авиаперевозок

"Турция проинформировала Армению об отмене запрета на воздушные грузоперевозки", — сказал Унанян Sputnik Армения.

Он также напомнил, что налаживание грузоперевозок было одной из договоренностей, достигнутых в ходе июльской встречи между спецпредставителями Армении и Турции.

"Мы ожидаем, что следующая договоренность — об обеспечении возможности для пересечения сухопутной границы гражданами третьих стран — также будет воплощена в жизнь в кратчайшие сроки", — добавил Унанян.