МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит сегодня начали торги с повышением, так как замедление роста заработной платы и числа рабочих мест в США в декабре ослабили тревогу по поводу траектории повышения ставок Федеральной резервной системой. Фьючерсы на американские фондовые индексы демонстрируют рост

Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии вырос на 125,22 пункта, или 0,38%, до 33 055,30 пункта. S&P 500 поднялся на 15,27 пункта, или 0,40%, до 3 823,37 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 58,72 пункта, или 0,57%, до 10 363,96 пункта.