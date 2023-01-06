Американские фондовые индексы выросли в начале торгов
Американские фондовые индексы открыли торги пятницы ростом
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Уолл-стрит сегодня начали торги с повышением, так как замедление роста заработной платы и числа рабочих мест в США в декабре ослабили тревогу по поводу траектории повышения ставок Федеральной резервной системой.
Индекс Dow Jones Industrial Average на открытии вырос на 125,22 пункта, или 0,38%, до 33 055,30 пункта. S&P 500 поднялся на 15,27 пункта, или 0,40%, до 3 823,37 пункта, а Nasdaq Composite вырос на 58,72 пункта, или 0,57%, до 10 363,96 пункта.
https://1prime.ru/News/20230106/839402074.html
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