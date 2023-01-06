В ФРГ раскрыли объемы финансирования Украины в 2022 году
Власти ФРГ сообщили, что предоставили Украине более 12 миллиардов долларов в 2022 году
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БЕРЛИН, 6 янв — ПРАЙМ. Германия предоставила Украине за 2022 год в рамках солидарности с ней поддержку на более 12 миллиардов евро, речь об этом шла в ходе телефонного разговора между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и Владимиром Зеленским, сообщил журналистам представитель кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Отмечается, что в ходе разговора в пятницу стороны обменялись мнениями о политической, военной и гуманитарной ситуации на Украине.
"Канцлер подтвердил непоколебимую солидарность с Украиной… В 2022 году федеральное правительство предоставило Украине двустороннюю поддержку в размере более 12 миллиардов евро и продолжит этот курс в 2023 году", — говорится в сообщении.
Как добавил кабмин, Зеленский в ходе разговора представил информацию "о последствиях недавних российских атак на критически важную инфраструктуру и поблагодарил правительство Германии" за решение предоставить Украине ЗРК Patriot и боевые машины пехоты Marder.
Шольц и Зеленский договорились продолжать обмен мнениями, в том числе с учетом украинских предложений по мирному урегулированию, и оставаться в тесном контакте.
https://1prime.ru/News/20230106/839402583.html
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