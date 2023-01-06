ВАШИНГТОН, 6 янв — ПРАЙМ. США объявили о выделении нового пакета помощи Украине на 3 миллиарда долларов, сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. В США объяснили, что заставит Запад прекратить финансирование Украины

"США продемонстрируют неизменную приверженность обеспечению способности Украины защищать себя, объявляя о новой военной помощи более, чем на 3 миллиарда долларов", — заявила Жан-Пьер на брифинге.

Она назвала новый пакет помощи крупнейшим. По ее словам, в новый пакет войдут БМП, гаубицы и бронетранспортеры, а также ракеты "земля-воздух", 225 миллионов долларов предназначены для "создания долгосрочного потенциала и модернизации украинских вооруженных сил", сообщила Жан-Пьер.