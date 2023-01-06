КРАСНОДАР, 6 янв — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. Работу Керченской переправы приостановили из-за тумана

"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (ветер 15-20 метров в секунду)", — говорится в сообщении.

Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.