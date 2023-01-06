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Паромное сообщение на Керченской переправе приостановили из-за непогоды
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Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю. "Паромное сообщение временно приостановлено... ПРАЙМ, 06.01.2023
новости, россия, керченская паромная переправа, погода
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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КРАСНОДАР, 6 янв — ПРАЙМ. Работа Керченской паромной переправы временно приостановлена из-за усиления ветра, сообщили журналистам в ГУМЧС по Краснодарскому краю.
"Паромное сообщение временно приостановлено по погодным условиям (ветер 15-20 метров в секунду)", — говорится в сообщении.
Паромная переправа возобновила работу 9 октября 2022 года после теракта на Крымском мосту. В течение декабря ее неоднократно приостанавливали из-за погодных условий.