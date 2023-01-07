ВАШИНГТОН, 7 янв — ПРАЙМ. Представители министерства финансов США на предстоящей неделе посетят Европу для обсуждения антироссийских санкций, говорится в распространенном в субботу заявлении минфина. В США заговорили о новом кризисе из-за конфликта на Украине

По информации ведомства, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис с 8 по 13 января совершит визиты в Латвию, Литву, Эстонию и Польшу, где у него запланированы встречи с местными властями. Со своей стороны, помощница главы минфина по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг с 8 по 10 января посетит Брюссель для встреч с коллегами из ЕС.

Как отметили в минфине, данные поездки пройдут в продолжение усилий США и их союзников "по лишению России доходов", необходимых ей для проведения спецоперации на Украине. Помимо этого, чиновники из министерства финансов США намерены обсудить координацию относительно дополнительных экономических мер против России.

Также, как ожидают в ведомстве, в ходе поездок Харрис и Розенберг обсудят со своими коллегами в Европе вопрос об ограничении предельной цены на российские энергоносители.