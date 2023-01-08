ДОХА, 8 янв — ПРАЙМ. Катарская национальная нефтегазовая компания QatarEnergy и американо-нидерланская корпорация Chevron Phillips договорились о совместном строительстве крупного предприятия по производству нефтехимической продукции стоимостью шесть миллиардов долларов, сообщили РИА Новости в воскресенье в пресс-службе QatarEnergy. Эксперты предсказали снижение дисконта на российскую нефть

"QatarEnergy объявила об окончательном инвестиционном решении с Chevron Phillips Chemical Company (CPChem) о строительстве комплекса Ras Laffan Petrochemicals — интегрированного предприятия по производству алкенов и полиэтилена стоимостью шесть миллиардов долларов в промышленном городке Рас Лаффан", — сообщили в компании.

Соглашение о создании совместного предприятия для реализации проекта, в котором QatarEnergy будет владеть 70% акций, а CPCchem — 30%, было подписано в воскресенье.

По информации QatarEnergy, комплекс Ras Laffan Petrochemicals, запуск которого ожидается в 2026 году, включает установку крекинга этана мощностью 2,1 миллиона тонн этилена в год, что делает ее крупнейшей на Ближнем Востоке, а также две полиэтиленовые линии с совокупной производительностью 1,7 миллиона тонн полимерной продукции из полиэтилена высокой плотности в год, что увеличивает общие нефтехимические производственные мощности Катара почти до 14 миллионов тонн в год.