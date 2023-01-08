КИШИНЕВ, 8 янв— ПРАЙМ. Европарламент продолжит оказывать Молдавии поддержку в процессе ее европейской интеграции, сообщила пресс-служба правительства республики. В Молдавии выразили интерес к закупке газа на общей платформе ЕС

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица завершила 8 января рабочий визит в Германию, где участвовала в заседании парламентской группы Христианско-социального союза в бундестаге, а также встретилась с главой Европарламента Робертой Метсолой.

"Европейский парламент продолжит поддерживать Молдавию в процессе подготовки к вступлению в Европейский союз. Шаги, которые должны предпринять власти республики, обсуждались Берлине на встрече Гаврилицы с Метсолой. Молдавский премьер подчеркнула, что правительство поддержит реформы, которые улучшат качество жизни в Молдавии и повысят экономическую устойчивость страны. Также обсуждались и вопросы ситуации в области безопасности в регионе, кризисов, вызванных событиями на Украине", — отметили в пресс-службе молдавского правительства.

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня прошлого года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. В октябре в Молдавии прошло первое заседание комиссии по евроинтеграции, обсудившей необходимость проведения реформ в различных областях и выступившей за создание 35 рабочих групп для переделки местного законодательства под европейские стандарты.