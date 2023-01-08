КИШИНЕВ, 8 янв — ПРАЙМ. На выезде из Молдавии в сторону Румынии в воскресенье вечером образовались многочасовые очереди автотранспортных средств, контрольная деятельность на погранпереходах осуществляется в усиленном режиме, сообщает Пограничная полиция республики. Более 2,4 миллиона румын получат помощь для покупки еды

В Молдавии завершились зимние праздники, многие граждане возвращаются за границу на заработки.

"На выезде из Молдавии наблюдается повышенный и непрерывный поток транспортных средств на нескольких пограничных переходах: Леушены, Скулены, Кагул, Костешты. Контрольная деятельность на погранпереходах осуществляется в усиленном режиме, на линии вышло дополнительное число сотрудников, применяется процедура "Реверс"- открываются пути контроля с противоположной стороны", — уточняет пресс-служба пограничного ведомства.

Также сообщается, что за сутки государственную границу Молдавии пересекли 43 039 человек, более половины трафика пришлось на молдавско-румынский участок границы.

"К этому часу все КПП работают в штатном режиме", — добавили в пограничной полиции.

В Молдавии нет официальной точной статистики, сколько граждан республики находится за рубежом на заработках, разные ведомства называют цифры от 520 тысяч — до 1,25 миллиона человек.

По данным социологов, треть активной рабочей силы из Молдавии выехала на заработки за рубеж и не задействована непосредственно в экономике страны. По прогнозам специалистов, отток населения будет продолжаться и в 2023 году.

По данным Международной организации по миграции, в 2022 году более 237 тысяч семей из Молдавии получали деньги от родственников, работающих за границей, и почти половина из них полностью зависела от денежных переводов. Трудовые мигранты отправили домой эквивалент 1,6 миллиарда долларов за 11 месяцев 2022 года, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.