СМИ: главе минфина ФРГ грозит лишение депутатской неприкосновенности
Tagesspiegel: главе минфина ФРГ может грозить лишение депутатской неприкосновенности
Читать 1prime.ru в
БЕРЛИН, 8 янв — ПРАЙМ. Министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel.
Уточняется, что министр в мае 2022 года выступил с приветствием в видео к частному банку в Карлсруэ, который финансировал покупку его дома. В этой связи теперь прокуратура рассматривает вопрос о лишении Линднера депутатской неприкосновенности.
По данным издания, политик скрыл тот факт, что он взял кредит в этом учреждении для финансирования покупки своего частного дома. После видеоприветствия он взял еще один кредит в том же банке.
Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Берлина в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.
https://1prime.ru/News/20230108/839410915.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.