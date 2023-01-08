БЕРЛИН, 8 янв — ПРАЙМ. Министру финансов ФРГ Кристиану Линднеру (СвДП) может грозить лишение депутатской неприкосновенности, сообщила немецкая газета Tagesspiegel. СМИ: французский депутат пожаловался на нечестный газовый контракт с ФРГ

Уточняется, что министр в мае 2022 года выступил с приветствием в видео к частному банку в Карлсруэ, который финансировал покупку его дома. В этой связи теперь прокуратура рассматривает вопрос о лишении Линднера депутатской неприкосновенности.

По данным издания, политик скрыл тот факт, что он взял кредит в этом учреждении для финансирования покупки своего частного дома. После видеоприветствия он взял еще один кредит в том же банке.

Как стало известно Tagesspiegel, отдел по борьбе с коррупцией прокуратуры Берлина в настоящее время изучает вопрос о снятии с Линднера депутатского иммунитета, чтобы иметь возможность провести официальное расследование. Ожидается, что решение будет принято в ближайшее время.