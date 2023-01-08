АНКАРА, 8 янв — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что он и его российский коллега Владимир Путин решительно настроены обеспечить продовольствием нуждающиеся страны. Турция установила рекорд в экспорте по итогам 2022 года

Ранее Эрдоган заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о возможности отправить бесплатно российское зерно и удобрения в голодающие страны Африки. Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большую часть украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он заявлял, что Москва безвозмездно готова поставить беднейшим странам весь объем зерна, который предназначался им в рамках зерновой сделки.

"Мы вновь обсудили с господином Путиным этот вопрос, он также настроен решительно. Сорок четыре — сорок шесть процентов продовольствия идет куда? В Европу. Господин Путин говорит мне: "Я отдам зерно бесплатно. И вы поставляете его в бедные африканские страны". Мы решительно настроены отправлять эти продукты в бедные африканские страны через зерновой коридор", — сказал Эрдоган на встрече в Анталье.

Зерновая сделка, которую 22 июля подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Договор истекал 18 ноября, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней при отсутствии возражений сторон. Сама сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.