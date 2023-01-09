МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Красноярская нефтегазовая компания (КНК) подала заявки на получение без аукциона лицензий на три участка углеводородов в Красноярском крае, сообщили журналистам в Роснедрах. Правительство поручило провести аукцион на участок недр Колмозерское

"На участки углеводородов Пуринский, Дюрюсинский и Рассохинский в Красноярском крае по заявительному принципу подала заявки ООО "КНК", — говорится в сообщении.

Уточняется, что заявки КНК поступили в департамент недропользования по Центрально-Сибирскому округу (Центрсибнедра) 27 декабря, и сейчас они находятся на рассмотрении.

КНК в настоящий момент владеет 20 лицензиями на право пользования участками углеводородов в Красноярском крае. Также у нее есть два участка в Иркутской области.

Заявительный принцип предполагает, что компания проводит геологоразведку на участке, определяет его запасы и ставит их на баланс госкомиссии по запасам. Если запасы подтверждаются и компания открывает месторождения, то ей в дальнейшем может быть предоставлена лицензия на разведку и добычу после уплаты разового платежа.