МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин призвал развивать кооперацию с дружественными странами

"Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход. Но главное — это снизить административную нагрузку на тех, кто соблюдает все нормативы, кто не создает опасности для здоровья людей, для окружающей среды, но и сохранить контроль там, где риски остаются высокими", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.