Мишустин: механизм проверок бизнеса необходимо совершенствовать
Мишустин заявил, что механизм проверок бизнеса в России нужно продолжать совершенствовать
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МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Необходимо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок бизнеса в России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Надо продолжать совершенствовать действующий механизм проверок, внедряя именно риск-ориентированный подход. Но главное — это снизить административную нагрузку на тех, кто соблюдает все нормативы, кто не создает опасности для здоровья людей, для окружающей среды, но и сохранить контроль там, где риски остаются высокими", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Правительство ранее продлило мораторий на проверки бизнеса до конца 2023 года. Теперь плановые проверки будут проводиться только на объектах чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков. Внеплановые проверки станут проводиться по поручениям президента, правительства, требованиям прокуратуры, а также на основании полученной надзорными органами информации о наличии рисков нарушения обязательных требований.
https://1prime.ru/News/20230109/839419871.html
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