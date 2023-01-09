С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 янв — ПРАЙМ. Пассажиропоток аэропорта "Пулково" в дни новогодних праздников вырос на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 578 тысяч человек, сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта "Пулково"). Пассажиропоток "Пулково" в 2022 году вырос

"С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года аэропорт Пулково обслужил 578 тысяч пассажиров, что на 7% превышает показатель за аналогичный период 2021–2022 годов", — говорится в сообщении.

Максимальное количество рейсов за один день – 458 – было обслужено 30 декабря. Пик по пассажиропотоку пришелся на 8 января: аэропорт на прилет и вылет обслужил более 65 тысяч пассажиров.

Отмечается, что наиболее сложные метеоусловия были 3 и 4 января (сильные осадки, циклон "Магдалена"). Операционные службы работали в штатном режиме, не допустив ни одной задержки в зоне ответственности аэропорта.

Лидерами среди российских направлений стали: Москва, Сочи, Калининград, Казань, Екатеринбург, Уфа, Самара, Новосибирск, Минеральные Воды и Архангельск. В число самых популярных международных направлений вошли: Стамбул, Минск, Дубай, Анталья, Ташкент, Ереван, Душанбе, Самарканд, Ош и Хургада.

Аэропорт "Пулково" занимает четвертое место по объему пассажиропотока в России, уступая только авиагаваням Московского узла. Главным его оператором с 2010 года стал международный консорциум "Воздушные ворота Северной столицы", который на основе государственно-частного партнерства осуществляет управление аэропортом и проект его реконструкции и развития.