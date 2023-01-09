МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Polymetal (объединяет активы АО "Полиметалл") провел конкурс юниорных проектов, в результате которого выбрал проект в Тыве, компания ожидает выявить там крупное порфировое месторождение меди с ресурсной оценкой не менее 4,5 миллиона тонн, сообщили РИА Новости в Polymetal. Polymetal выкупил первые акции в рамках обмена электронных на документарные

"Полиметалл" в пятый раз провел конкурс юниорных проектов, где любая компания или группа энтузиастов может сделать предложение о сотрудничестве в сфере геологоразведки. … В результате был выбран проект в Республике Тыва, где ожидается выявление крупного порфирового месторождения меди с ресурсной оценкой не менее 4,5 млн тонн",- отметили в Polymetal.

Еще один серьезный плюс этого предложения – относительная близость к другим поисковым проектам компании на Алтае, отмечают в Polymetal. Специалисты также предполагают, что к весне согласуют основные условия сотрудничества и программу геологоразведочных работ с выигравшим юниором.

Компания также заинтересовалась и двумя другими проектами — полиметаллическим и золотосеребряным.

"Мы решили провести более детальную оценку материалов полиметаллического месторождения в Иркутской области и предложили внести коррективы в предлагаемую программу и смету ГРР в этом году на участках золотосеребряного проекта в Камчатском крае, после чего вернуться к их повторному рассмотрению",- приводятся в сообщении компании слова начальника отдела сопровождения юниорных проектов Polymetal Карины Андреевой.

Как напомнили в компании, в 2021 году поддержку Polymetal получили крупнотоннажный золотой проект в Коми и золотомедный в Якутии. Также в портфеле компании совместные с юниорами проекты на Таймыре, Чукотке, Урале и в Казахстане.