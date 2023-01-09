МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Профильная комиссия Роснедр согласовала структурам "Роснефти" и "Газпром нефти" проекты по разработке трудноизвлекаемых запасов Южно-Неприковского нефтяного месторождения и северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения, сообщила Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ). "Роснефть" открыла крупное нефтегазовое месторождение в Якутии

"В настоящее время ЦКР Роснедр ТРИЗ рассмотрела и согласовала… "Технический проект на разработку технологии геологического изучения, разведки и добычи трудноизвлекаемых полезных ископаемых Южно-Неприковского нефтяного месторождения", в рамках которого предложены технологии освоения доманиковых продуктивных отложений", — говорится в сообщении.

Также был рассмотрен и согласован "технический проект на разработку технологий геологического изучения, разведки и добычи полезных ископаемых в пределах северо-восточной части Пальяновской площади Красноленинского месторождения ХМАО-Югры Тюменской области", в рамках которого предложены технологии "освоения баженовских продуктивных отложений".

Согласно данным реестра лицензий, Южно-Неприковским месторождением владеет "Волго-Уральская НК", контролируемая "Роснефтью" через "Самаранефтегаз". Лицензия на северо-восточную часть Пальяновской площади Красноленинского месторождения принадлежит "Газпромнефть-Пальян", дочерней компании "Газпром нефти".

В сообщении отмечается, что в проектах предлагается применить рекордное количество стадий гидроразрыва пласта (до 60). По завершении работ компании направят в Роснедра отчеты о результатах выполненных работ и рекомендации по их дальнейшему промышленному применению.

Новый вид недропользования в РФ был разработан в соответствии с изменениями в закон "О недрах" от 2 декабря 2019 года. Он призван позволить сфокусироваться на развитии технологий, а не на обязательствах, касающихся бурения или работы с запасами, характерных для традиционной модели работы. На таких участках также упрощается порядок подготовки и согласования проектной документации.