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В Приморье ждут скорого возобновления безвизовых поездок в Китай
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Жители Приморья в конце этого месяца вновь смогут ездить в Китай без визы, предположил глава регионального агентства по туризму Арсений Крепский. По его словам, соответствующее... ПРАЙМ, 10.01.2023
новости, китай, туризм, визы, путешествия, приморский край
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Жители Приморья в конце этого месяца вновь смогут ездить в Китай без визы, предположил глава регионального агентства по туризму Арсений Крепский.
По его словам, соответствующее соглашение о безвизовых групповых турпоездках после отмены Китаем ковидных ограничений может возобновить действие 23 или 24 января.
Крепский напомнил, что соглашение было заключено в 2000 году и приостановлено в начале 2021 года.
"Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий — 23-24 января", — сообщается в телеграм-канале главы агентства.
До тех пор для поездок в Китай путешественникам необходимо оформлять визы, добавил он.
Пекин на минувших выходных возобновил пассажирское сообщение через два пункта пропуска в Приморье и отменил коронавирусные ограничения для всех лиц, получивших визу, в том числе туристическую.