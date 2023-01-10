МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Жители Приморья в конце этого месяца вновь смогут ездить в Китай без визы, предположил глава регионального агентства по туризму Арсений Крепский. Власти Амурской области сообщили о росте трафика на мосту в Китай

По его словам, соответствующее соглашение о безвизовых групповых турпоездках после отмены Китаем ковидных ограничений может возобновить действие 23 или 24 января.

Крепский напомнил, что соглашение было заключено в 2000 году и приостановлено в начале 2021 года.

"Ориентировочные сроки завершения всех необходимых мероприятий — 23-24 января", — сообщается в телеграм-канале главы агентства. Китай ослабил коронавирусные ограничения для въезда россиян на автомобилях

До тех пор для поездок в Китай путешественникам необходимо оформлять визы, добавил он.

Пекин на минувших выходных возобновил пассажирское сообщение через два пункта пропуска в Приморье и отменил коронавирусные ограничения для всех лиц, получивших визу, в том числе туристическую.