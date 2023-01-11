МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Рост цен в Токио в декабре по сравнению с тем же месяцем прошлого года составил 4,0% впервые за 40 лет и 8 месяцев — с апреля 1982 года, сообщил телеканал NHK. Годовая инфляция в Нидерландах снизилась в декабре

Так, растительное масло поднялось в цене на 32,5%, газированные напитки — на 15,6%, импортное мясо — на 13,1%, шоколад — на 9,2%, молоко — на 8,6%. Цены на газ выросли по сравнению с декабрем прошлого года на 36,2%, на электричество — на 26%.

По предварительным данным, рост цен в Токио за прошлый год составил 2,2%. Такие темпы наблюдаются впервые за 30 лет с 1992 года, если не считать рост цен по итогам 2014 года, который был обусловлен повышением потребительского налога.

"Рост цен на 4% обусловлен тем, что в магазинах и другой розничной торговле ширится (волна) подорожаний. Мы внимательно следим за изменениями", — приводит телеканал заявление министерства общенациональных дел страны.