МОСКВА, 11 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ в начале торгов среды снижается к доллару, юаню и евро: доллар торгуется по 70,25 рубля, юань — в районе 10,3 рубля, евро – по 75,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс рубля слабо меняется к доллару и юаню

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.04 мск растет на 45 копеек — до 70,25 рубля, юаня — на 3 копейки, до 10,31 рубля, евро – на 36 копеек, до 75,26 рубля.