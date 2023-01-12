МОСКВА, 12 янв — ПРАЙМ. Валюта РФ продолжает укреплять позиции, курс доллара опустился ниже 68 рублей, впервые с 26 декабря, евро — ниже 73 рублей, впервые с 30 декабря, а юаня — ушел под отметку в 10 рублей, впервые с 3 января, следует из данных Московской биржи. Что будет с рублем после заявления Минфина

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.27 мск падает на 82 копейки, до 67,91 рубля, юаня — на 7 копеек, почти до 10 рублей (минутами ранее снижался до 9,99 рубля), евро — на 1,03 рубля, до 72,97 рубля.