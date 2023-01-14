МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

"На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.

Надвижка первого пролета, уточнил вице-премьер, была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. "Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", — отметил он.

"В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение", — сообщил Хуснуллин.

На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.