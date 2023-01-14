Хуснуллин: все пролеты автодорожной части моста установят уже в феврале
МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета левой автодорожной части, все четыре новых пролета будут установлены уже в феврале, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
"На Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Через несколько дней пролет займет свое проектное положение", — написал Хуснуллин в своем телеграм-канале.
Надвижка первого пролета, уточнил вице-премьер, была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. "Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", — отметил он.
"В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам. Специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение", — сообщил Хуснуллин.
На Крымском мосту рано утром 8 октября 2022 года произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. В начале декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части моста, начаты работы по замене пролетов его левой части. Сейчас по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах, а также железнодорожным транспортом. Перемещение любых грузовиков, в том числе малотоннажных, через Керченский пролив производится через паромную переправу.
https://1prime.ru/News/20230114/839472122.html