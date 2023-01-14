ТИРАСПОЛЬ, 14 янв — ПРАЙМ. Хлеб и хлебобулочные изделия подорожали в непризнанном Приднестровье в среднем на 10%, сообщают местные СМИ, официального сообщения пока нет. Молдавия перенаправит в ПМР 160 миллионов кубометров российского газа

Телеканал "Первый Приднестровский" отмечает, что популярный фирменный батон подорожал на 65 местных копеек и стоит теперь 4 рубля 80 копеек.

Главный инженер тираспольского комбината хлебопродуктов Вадим Арнаут пояснил, что связано все с ростом предельной отпускной цены на муку, в частности цена муки первого сорта возросла с 4 817 до 5 318 рублей за тонну.

"Отпускная цена изменилась на 10%. Для нас выросли цены на средства зашиты растений, на удобрения. Это связано с многими внешними факторами. Логистика изменилась, это сказывается на себестоимости зерна. Нам пришлось повысить цену чтобы быть конкурентноспосбными", — сказал Арнаут.

На границе непризнанного Приднестровья и Украины расположены 21 КПП, но их работа приостановлена с февраля прошлого года по решению украинской стороны.