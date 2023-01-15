НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — ПРАЙМ. Техническая неисправность могла стать причиной крушения самолета ATR 72 в Непале, сообщило местное издание MyRepublica со ссылкой на представителя Управления гражданской авиации Непала. В Непале разбился самолет, на борту были 72 человека

"С погодой проблем не было, поступила предварительная информация, что самолет разбился по техническим причинам. Была получена информация о том, что в самолете было замечено пламя, когда он еще находился в воздухе", — сообщил изданию сотрудник Управления гражданской авиации Непала Гьянендра Бхул.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян. По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли.

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.

Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней.