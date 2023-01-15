НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — ПРАЙМ. Управление гражданской авиации Непала опубликовало список пассажиров разбившегося самолета, в нем значатся имена четырех россиян. СМИ сообщают о выживших пассажирах потерпевшего крушение самолета в Непале

Список размещен в Twitter ведомства. Согласно опубликованным документам, на рейсе находились четверо россиян — Елена Бандуро, Виктория Алтунина, Юрий Лыгин и Виктор Лыгин. Также в списке числятся имена 53 граждан Непала, пяти граждан Индии, двух граждан Кореи и по одному – Аргентины, Австралии, Франции и Ирландии.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

По данным индийского телеканала News18, все пассажиры и члены экипажа самолета погибли, однако агентство Франс Пресс со ссылкой на местного чиновника сообщало о "некоторых выживших". Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.

Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.