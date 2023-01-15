НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — ПРАЙМ. Все 72 человека, находившиеся на борту разбившегося в Непале самолета авиакомпании Yeti Airlines, погибли, сообщил РИА Новости представитель авиакомпании Пемба Шерпа. Причиной авиакатастрофы в Непале могла стать техническая неисправность

"Все 72 человека погибли. И пассажиры и члены экипажа", — сказал он.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поиски тел еще четверых пассажиров самолета продолжаются.

Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.