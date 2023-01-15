НЬЮ-ДЕЛИ, 15 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания Yeti Airlines, чей самолет разбился в воскресенье в Непале, приостановит в понедельник выполнение регулярных рейсов в знак скорби по погибшим. В Непале разбился самолет, на борту были 72 человека

"В знак траура по пассажирам, погибшим в авиакатастрофе самолета Yeti Airlines ATR 72-500, сообщаем, что все регулярные рейсы Yeti Airlines на 16 января 2023 года отменены", — говорится в заявлении авиакомпании.

Там отметили, что продолжат аварийно-спасательные полеты.

Турбовинтовой пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines, летевший из Катманду, потерпел катастрофу в воскресенье между старым и новым аэропортом города Покхара. Как сообщил представитель авиакомпании, на борту находились 68 пассажиров и четыре члена экипажа. Причины ЧП выясняются. Как сообщили в посольстве России в Непале, на борту самолета находились четверо россиян.

Управление гражданской авиации Непала подтвердило гибель 68 человек. Поисково-спасательная операция на месте крушения продолжается.

Власти Непала сформировали комиссию по расследованию причин крушения самолета, ожидается, что она представит отчет в течение 45 дней. По предварительным данным, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.