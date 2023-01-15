БРЮССЕЛЬ, 15 янв — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе 9-10 февраля обсудят смягчение правил оказания государственной поддержки бизнесу с учетом меняющейся ситуации в мире, написал в своей статье на сайте Politico глава Евросовета Шарль Мишель. СМИ узнали, когда в ЕС могут подготовить десятый пакет санкций

"Мы должны предоставить государствам-членам Евросоюза больше свободы действий в вопросах оказания государственной поддержки их компаний. С учетом того, что наши основные конкуренты наращивают государственную поддержку, мы не можем оставаться наивными", — говорится в статье Мишеля.

Он выразил опасения относительно конкурентоспособности стран ЕС на мировых рынках с учетом сложной ситуации в энергетике, новых экологических требованиях, а также в условиях, когда Китай и США наращивают господдержку.

"Китай продолжает напрямую инвестировать государственные средства в ключевые сферы промышленности, которые имеют стратегическое значение", — указывает Мишель.

Он также отметил закон о снижении инфляции в США, который подразумевают оказание значительной господдержки в рамках "зеленого" перехода.

Кроме того, Мишель предлагает облегчить процедуры выделения средств из общеевропейских бюджетов и фондов, созданных из-за вызванного пандемией кризиса. По его мнению, процедуры зачастую слишком громоздкие.

Также глава Евросовета поддержал предложение председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по созданию Суверенного фонда ЕС для инвестиций в новые стратегически важные проекты в "зеленой" энергетике, цифровые технологии и оборону.

Подписанный президентом США Джо Байденом в августе закон о снижении инфляции предусматривает, в частности, расширение налоговых субсидий на покупку электромобилей, которые собраны в Северной Америке и используют произведенные в США батареи из материалов местного изготовления. Документ предусматривает выделение 370 миллиардов долларов на чистую энергетику и достижение климатических целей, 64 миллиарда долларов — на снижение стоимости лекарств и медицинских страховок.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз работает с США для урегулирования разногласий в вопросах конкуренции и обеспечения равных условий для бизнеса, возникших после принятия закона по инфляции.