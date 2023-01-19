МОСКВА, 19 янв — ПРАЙМ. Бесплатная система электронного бронирования очереди на границах для автомобилей начала работать в России, это должно сократить время ожидания на пропускных пунктах как минимум на четверть, сообщил разработчик программы концерн "Телематика". Названы вредные привычки, которые "убивают" ваш ноутбук

"Россия впервые внедрила единую систему электронного бронирования очереди для автомобилей. Цифровое решение, разработанное компанией "СофтТелематика" (входит в концерн "Телематика") для Министерства транспорта РФ, значительно сократит время ожидания водителей и перевозчиков на пропускных пунктах", — следует из релиза.

Глава компании "СофтТелематика" Дмитрий Казаринов отметил, что первым электронным пунктом пропуска стал "МАПП – Чернышевское" на границе с Литвой. Далее планируется ввести программу на по всей территории страны.

Как уточнили в концерне, услуга будет предоставляться бесплатно для физических и юридических лиц. После регистрации на портале системы бронирования очереди водителю нужно будет выбрать свободную дату и время для проезда. Подтверждение будет направлено на электронную почту и через СМС. Также воспользоваться сервисом можно будет через портал госуслуг или по прибытии в МАПП, взяв талон с QR-кодом у оператора.

Система бронирования очереди кардинально ускорит время прохождения границы и повысит пропускную способность международных автомобильных пунктов пропуска. Благодаря этому повысится прогнозируемость сроков прибытия грузов и снизятся расходы транспортных компаний, связанные с потерей времени в очередях.

"Километровые очереди из автомобилей на границах исчезнут в ходе распространения применения системы водителями. Заблаговременная регистрация не только повысит комфорт прохождения границы, но и сократит время ожидания на МАПП минимум на 25%, так как все будут приезжать к назначенному часу", — сказал Казаринов.

Система электронного бронирования включает информационный контур безопасности и строгий порядок формирования индивидуальных временных слотов, которые обеспечат высокий уровень защиты от DDoS-атак, фрод-активностей, а также махинаций с покупкой мест в очереди, подчеркнули в концерне.