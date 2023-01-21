МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Министерство иностранных дел Российской Федерации опровергло обвинения в адрес нашей страны в искусственном затягивании инспекций кораблей в формате "зерновой сделки". По заявлению МИД РФ, список очередности проверок судов и их прохода формируются украинской стороной. Минсельхоз оценил экспорт зерна в сезоне 2022 — 2023 годов

"Не подтверждаем и данные из ооновского пресс-релиза о якобы более чем 100 судах, находящихся в территориальных водах Турции и подключенных к инициативе, а также о среднем времени ожидания в 21 день", — говорится в заявлении дипломатического ведомства.

СейчаС, добавляют в МИДе, на стоянке в портах Украины и в инспекционных зонах находятся 64 корабля. Список их очередности на проверки и проход формирует Украина. "Российские представители на него никак не влияют", — сообщает министерство.