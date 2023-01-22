МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Покупка российского зерна покупателями Турции была успешно оплачена в российских рублях, рассказала в беседе с агентством РИА Новости вице-премьер РФ Виктория Абрамченко. Она отметила, что сейчас Москва прорабатывает вопрос таких аналогичных поставок пшеницы в Египет.

Она добавила, разъясняя ситуацию с коммерческими поставками, что в России пока системного перехода на расчеты в национальных валютах не произошло. Однако "это тренд".

По мнению вице-премьера, сейчас Банк России ведет переговоры с регуляторами других стран о том, чтобы выработать механизмы таких взаимных расчетов. Это распространяется не только на оплату поставок продуктов питания.

"В качестве последнего примера могу привести как раз сделку с Турцией по поставкам продовольствия, когда расчеты были в рублях. Первая ласточка была успешной. Крупнейший у нас Египет, да, и с ними мы тоже начинаем прорабатывать такой переход", — отметила она.

Вице-премьер также подчеркнула, что в данном вопросе наиболее востребовано зерно и масложировая продукция. "Последнюю за рубли пока не продаем, но прорабатываем этот вопрос, для нас расчеты в рублях — один из приоритетов", — добавила Абрамченко.

По словам вице-премьера, в подобных сделках в дальнейшем будет участвовать не только Газпромбанк, но и РСХБ. "И даже в рамках тех контактов, которые по линии ООН происходят по зерновой сделке, по тому пакетному решению, которое нужно реализовать в интересах Российской Федерации, там как раз это одно из условий – возвращение Россельхозбанка в систему международных расчетов", — пояснила она.

В декабре прошлого года Абрамченко рассказала РИА Новости, что Россия осенью впервые поставила зерно в Турцию за рубли, первый эксперимент оказался удачным.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев еще раньше, в мае 2022 года, заявлял, что ведомство будет обсуждать со странами Ближнего Востока и Северной Африки возможность перехода на расчеты в рублях за поставки на зерновых тендерах, а также пересмотра механизма расчета, чтобы исключить из него европейские банки.

Полный текст интервью читайте на ria.ru 23 января в 10.00 мск.