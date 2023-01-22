СТАМБУЛ, 22 янв — ПРАЙМ. Выборы в Турции назначены на 14 мая, заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. СМИ сообщили о ходе подготовки инфраструктуры для "газового хаба" в Турции

"Вы впервые проголосуете на выборах, которые состоятся 14 мая", — заявил Эрдоган на встрече с молодежью в Бурсе, транслировавшейся по ТВ.

Турецкий лидер добавил, что планирующиеся в мае всеобщие выборы в Турции — не досрочные.

"Некоторые пытаются исказить цель. Это не досрочные выборы, а перенос даты выборов", — сказал Эрдоган.

По его словам, решение о переносе выборов принято исходя из сезонных условий.

"Есть экзамены, есть сельскохозяйственные работы. В этой связи принято такое решение", — сообщил презилент.

Глава государства заключил, что планирует подписать указ главы государства о дате всеобщих выборов в стране 10 марта.

"Десятого марта мы воспользуемся своими полномочиями президента, есть 60-дневный период, и ЦИК оценит этот период", — сказал Эрдоган.

Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на перенос.

Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата, планирует это сделать в феврале.

Газета Hurriyet ранее сообщила со ссылкой на источники, что Эрдоган может 10 марта подписать указ о назначении даты выборов на 14 мая, так как для одобрения переноса даты выборов в парламенте коалиции правящей партии и MHP не хватит голосов. Полномочий Эрдогана достаточно для роспуска парламента и объявления досрочных выборов через 60 дней после указа.

Очередные всеобщие выборы в стране — одновременно президентские и парламентские — планируются в Турции 18 июня 2023 года. Сам Эрдоган на днях уже намекал на проведение выборов 14 мая.

Правящая Партия справедливости и развития и Партия националистического движения ранее сформировали "Альянс народа". Лидер турецких националистов Бахчели сообщил, что президент Эрдоган будет кандидатом от "Альянса народа" на предстоящих выборах. Оппозиция пока не объявила кандидата, планирует это сделать в феврале.