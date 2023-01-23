СМИ: в лондонском аэропорту Хитроу отменили десятки рейсов
Telegraph: в лондонском аэропорту Хитроу из-за тумана отменили более 50 рейсов
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана и низких температур, сообщает газета Telegraph.
Отмечается, что в общей сложности до полудня понедельника было отменено более 50 рейсов, в этой связи десятки тысяч пассажиров попали в хаос в аэропорту.
В воскресенье сложилась похожая ситуация: из-за непогоды было отменено 70 рейсов авиакомпании British Airways.
Как пишет газета, в ночь на понедельник температура упала до минус 8,4 градусы, что стало рекордом за последние десять лет. Согласно прогнозу британской метеорологической службы, в понедельник вечером температура в Лондоне снова упадет до минус 6 градусов, поэтому во вторник также ожидается густой туман.
https://1prime.ru/News/20230123/839551817.html
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