МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Десятки рейсов отменили в британском аэропорту Хитроу из-за густого тумана и низких температур, сообщает газета Telegraph. Британии хватит энергии на зиму, заявил глава Минэнерго страны

Отмечается, что в общей сложности до полудня понедельника было отменено более 50 рейсов, в этой связи десятки тысяч пассажиров попали в хаос в аэропорту.

В воскресенье сложилась похожая ситуация: из-за непогоды было отменено 70 рейсов авиакомпании British Airways.

Как пишет газета, в ночь на понедельник температура упала до минус 8,4 градусы, что стало рекордом за последние десять лет. Согласно прогнозу британской метеорологической службы, в понедельник вечером температура в Лондоне снова упадет до минус 6 градусов, поэтому во вторник также ожидается густой туман.