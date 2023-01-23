МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Amazon.com Inc сегодня запустила свой специализированный сервис воздушной доставки грузов Amazon Air в Индии. Как сообщил один из топ-менеджеров Amazon, таким образом компания хочет расширить и ускорить доставку на одном из своих ключевых рынков на фоне быстро растущих онлайн-продаж. Amazon опередил Apple и стал самым дорогим брендом в мире

Компания инвестировала в индийского грузового перевозчика Quikjet, чтобы эксклюзивно доставлять посылки своим клиентам в четырех крупных городах Индии. Об этом Reuters сообщила вице-президент Amazon Global Air Сара Роадс, не уточнив размер инвестиций.

Специализированный грузовой сервис позволит Amazon лучше контролировать свои расходы и график рейсов, одновременно сократив время доставки целого ряда товаров, заявила Роадс.

"Мы хотим доставлять большую часть посылок в течение двух дней или меньше, и Amazon Air позволит это сделать", — добавила она.

Индия стала третьим по счету рынком после США и Европы, на котором компания запустила сервис Amazon Air. Подразделение Amazon Air базируется в Сиэтле и начало работать в 2016 году в США. В настоящее время у компании более 110 самолетов, осуществляющих рейсы более чем в 70 точек по всему миру.

Базирующийся в Бангалоре грузоперевозчик Quikjet, который входит в состав европейской ASL Aviation, ранее уже выделил один из своих самолетов для Amazon. Во вторник Quikjet также начнет выполнять рейсы между Мумбаи, Дели, Бангалором и Хайдарабадом на втором лайнере. Между тем ASL выполняет ряд рейсов для Amazon в Европе, сообщила Роадс.