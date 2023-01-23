Spotify заявил о сокращении штата для снижения расходов
Spotify сократит шесть процентов штата для снижения расходов
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Аудиостриминговый сервис Spotify сократит 6% штата, что составляет примерно 600 сотрудников, в связи с ростом расходов компании, следует из письма генерального директора Spotify Дэниела Эка, опубликованного на сайте.
"Для того чтобы привести наши расходы в соответствие, мы приняли трудное, но необходимое решение о сокращении числа сотрудников. И по этой причине сегодня мы сокращаем штат сотрудников примерно на 6% по всей компании", — говорится в письме гендиректора.
Он объясняет решение ростом операционных расходов, которые сейчас в два раза превышают доходы.
Штат компании составляет 9,8 тысячи сотрудников.
Spotify — созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 422 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 80 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 182 миллиона пользователей на 183 рынках.
https://1prime.ru/News/20230123/839553223.html
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