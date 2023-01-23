МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Аудиостриминговый сервис Spotify сократит 6% штата, что составляет примерно 600 сотрудников, в связи с ростом расходов компании, следует из письма генерального директора Spotify Дэниела Эка, опубликованного на сайте. Amazon запустила сервис воздушной доставки грузов в Индии

"Для того чтобы привести наши расходы в соответствие, мы приняли трудное, но необходимое решение о сокращении числа сотрудников. И по этой причине сегодня мы сокращаем штат сотрудников примерно на 6% по всей компании", — говорится в письме гендиректора.

Он объясняет решение ростом операционных расходов, которые сейчас в два раза превышают доходы.

Штат компании составляет 9,8 тысячи сотрудников.

Spotify — созданный в 2008 году аудиостриминговый сервис, который насчитывает более 422 миллионов пользователей, библиотека Spotify включает в себя более 80 миллионов музыкальных треков. Подписка Spotify Premium объединяет 182 миллиона пользователей на 183 рынках.