ХЕЛЬСИНКИ, 23 янв — ПРАЙМ. Крупнейшие торговые точки Финляндии — магазины сетей Kesko и SOK — могут прекратить работу с 9 по 11 февраля, а склады данных предприятий перестанут работать уже с 6 февраля в случае забастовки членов профсоюза, объединяющего работников сферы обслуживания частного сектора PAM, следует из опубликованного профсоюзом предупреждения. Инфляция в Финляндии составила 9,1 процента в декабре

"Профсоюз работодателей до сих пор не желает обсуждать вопрос о повышении заработной платы, которое обеспечило бы покупательную способность работников. Мы надеемся, что предупреждение о забастовке ускорит переговоры", — приводятся в сообщении слова руководителя PAM Анники Рённи-Сяллинен.

В случае, если решения не будет найдено, забастовка начнется в понедельник, 6 февраля на 25 складах и завершится в четверг, 9 февраля. Одновременно с завершением забастовки на складах начнется забастовка работников магазинов, которая завершится в субботу, 11 февраля.

Всего забастовка затрагивает более 185 точек, в которых работает около 20 тысяч сотрудников.