БРЮССЕЛЬ, 23 янв — ПРАЙМ. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании 25 февраля продолжат обсуждение ситуации вокруг идеи конфискации замороженных российских активов, следует из повестки заседания. СМИ: ЕС не может конфисковать замороженные средства Банка России

"Обсуждение положения дел на данный момент вокруг использования замороженных активов для поддержки восстановления Украины", — указывается в документе.

Постпреды также обсудят "обеспечение ответственности" за конфликт на Украине. На заседании, кроме того, планируется утвердить плановое продление на полгода экономических санкций против РФ в связи с ситуацией на Украине.

В минувший четверг Европарламент на пленарной сессии во Франции утвердил юридически необязывающую резолюцию с призывом к созданию "спецтрибунала по Украине", а также использованию государственных активов РФ "для репараций" Украине.

Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в августе прошлого года заявил, что восстановление Украины будет более масштабным, чем "план Маршалла", и обойдется в миллиарды, при этом вопросы заключения мира находятся в компетенции исключительно украинцев. Шольц сказал, что обсуждение данной программы восстановления Украины ведется между G7 и ЕС.

Страны G7 ранее заявляли, что считают целесообразным изучить способы направления российских активов на восстановление Украины. В декабре страны G7 заявили о создании координационной платформы для поддержки процесса восстановления и реконструкции Украины.

В ЕС ранее также неоднократно заявляли об изучении возможного использования замороженных российских активов на нужды по восстановлению Украины, однако пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова называла заморозку российских активов в Европе "воровством", отмечая, что это не первый год существующее явление и ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.