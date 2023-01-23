ООН, 23 янв — ПРАЙМ. Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик назвал "очень плохим" фактом задержку удобрений РФ в портах Европы, есть ряд проблем. МИД заявил о бездействии ООН по возобновлению экспорта аммиака из России

Он указал, что помимо единственного корабля, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой и отправившегося с грузом для Малави, "больше кораблей не было, что очень плохо". "Потому что аммиак, который мог бы двигаться, находится в ряде европейских портов. Будет преуменьшением сказать, что проблема, которую мы пытаемся решить, является сложной", — сказал Дюжаррик.

"Это похоже на кубик Рубика. Задействован ряд игроков – будь это ЕС, многосторонние банки, компании, доставщики, страховые компании", — добавил он.