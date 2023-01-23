В Германии инициировали судебное разбирательство против PayPal
Антимонопольный регулятор ФРГ инициировал судебное разбирательство против PayPal
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БЕРЛИН, 23 янв — ПРАЙМ. Судебное разбирательство против американской электронной платежной системы PayPal инициировано в Германии в связи с подозрением в препятствовании ценовой конкуренции, сообщает Антимонопольное ведомство страны.
"Федеральное антимонопольное ведомство возбудило дело против PayPal… из-за возможных препятствий по отношению к конкурентам" — говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.
Предметом судебного разбирательства станут ограничения со стороны сервиса, запрещающего продавцам снижать цену на товары при выборе покупателем систем оплаты с меньшей комиссией. Также PayPal ставит препоны продавцам, желающим предложить такие альтернативы своим покупателям.
Согласно исследованиям рынка, PayPal является не только ведущей платёжной системой в Германии, но и одним из самых дорогих сервисов в стране. Согласно прейскуранту PayPal, стандартная комиссия в Германии в настоящее время составляет 2,49–2,99% от суммы платежа плюс около 40 центов за одну транзакцию.
https://1prime.ru/News/20230123/839556573.html
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