КАЛИНИНГРАД, 24 янв — ПРАЙМ. Планы Эстонии установить в Финском заливе так называемую прилежащую зону являются провокацией, заявил РИА Новости руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков. Названы последствия от возможного введения Эстонией прилежащей морской зоны

"Всю дискуссию о так называемой эстонской прилежащей зоне кроме как очередной провокацией назвать никак нельзя. Морской транзит по нейтральным водам Балтики обеспечивается международными правовыми нормами, которые не подлежат пересмотру в одностороннем порядке по желанию эстонской стороны… Также хочу напомнить, что в Калининградской области находится основная база Балтфлота, и попытки запереть, по сути, флот тут — по меньшей мере неразумны", — сказал он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия рассчитывает на то, что морское судоходство в Финском заливе будет обеспечиваться международным морским правом, даже несмотря на планы Эстонии ввести прилежащую зону в заливе.

Ранее стало известно о том, что эстонские власти прорабатывают вопрос о введении прилежащей зоны в Финском заливе в пределах 24 морских миль от исходной линии территориального моря страны. По словам главы эстонского МИД Урмаса Рейнсалу, это позволит контролировать соблюдение законодательства страны и окажет положительный эффект на безопасность, охрану окружающей среды и защиту объектов археологической и исторической ценности, обнаруженных в море.