МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Утверждать заявки на возврат товара с браком на Wildberries будут сами продавцы в рамках готовящегося обновления, сообщает маркетплейс. Wildberries перестал брать плату за возврат товара в Белоруссии

"Wildberries готовит крупное обновление сервиса возврата товаров по браку. Утверждать заявки от покупателей теперь будут сами продавцы, а в случае несогласия с решением клиенты смогут его обжаловать", — говорится в сообщении.

Ранее заявки рассматривали только представители самой компании.

Отмечается, что в перспективе предприниматели также смогут совместно с покупателями определять размеры компенсаций за товары в зависимости от конкретной ситуации и состояния товара, что позволит продавцам полностью управлять своим ассортиментом, а также напрямую взаимодействовать с потребителями.

"Новый функционал проверки товара в ближайшее время будет доступен в личном кабинете в разделе "Проверка товара". В планах Wildberries — дальнейшее развитие сервиса и расширение возможностей его функционала", — добавляется в сообщении.