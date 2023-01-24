ТАШКЕНТ, 24 янв — ПРАЙМ. Участники заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран-членов Организации экономического сотрудничества (ОЭС) приняли Ташкентское коммюнике, которое предусматривает развитие сотрудничества в энергетике, транспорте, борьбе со стихийными бедствиями и укрепление продовольственной безопасности, заявил во вторник журналистам генеральный секретарь ОЭС Хусрав Нозири. Узбекистан увеличил импорт электроэнергии из Таджикистана

Узбекистан председательствовал в ОЭС в 2022 году. В Ташкенте во вторник состоялось очередное заседание СМИД организации.

"Хотелось бы подчеркнуть, что совет министров ОЭС принял Ташкентское коммюнике в качестве важного итогового документа данного заседания", — сказал Нозари на брифинге по итогам мероприятия.

По его словам, стороны, в частности, единодушно согласовали устав Регионального центра ОЭС по управлению рисками стихийных бедствий, а также новые инициативы по укреплению транспортного сообщения, включая маршруты Транскаспийского коридора, в частности коридор Алма-Ата — Стамбул.

Нозари сообщил, что участники заседания также поддержали расширение регионального сотрудничества в целях энергетической безопасности и устойчивой энергетики, а также коммерциализацию Центра чистой энергии ОЭС.

Страны организации также создадут "диалоговую платформу высокого уровня" по экологическому сотрудничеству, а также намерены расширить и укрепить региональное сотрудничество в сфере продовольственной безопасности, добавил генсек ОЭС.

Ранее он сообщил, что председательство в ОЭС в 2023 году перешло к Азербайджану.

ОЭС — региональная межгосударственная экономическая организация, созданная в 1985 году. В нее входят Иран, Пакистан, Турция, Казахстан, Азербайджан, Афганистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан.