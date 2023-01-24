МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля по сравнению с годом ранее на 13%, до 219 тысячи тонн, палладия — на 7%, до 2,79 миллиона унций, следует из сообщения компании. "Норникель" нарастит выработку электричества в Норильске, заявил Потанин

Производство меди выросло на 6%, до 433 тысяч тонн. Выпуск платины увеличился на 2%, до 651 тысячи унций.

Компания также озвучила производственный прогноз на 2023 год, в соответствии с которым выпуск никеля прогнозируется на уровне 204-214 тысяч тонн, меди — 353-370 тысяч тонн, палладия — 2,4-2,56 миллиона унций, платины — 60-640 тысяч унций.

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).