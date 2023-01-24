"Норникель" увеличил выпуск никеля и меди в 2022 году
"Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля на 13 процентов, меди - на шесть процентов
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МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. "Норникель" в 2022 году увеличил выпуск никеля по сравнению с годом ранее на 13%, до 219 тысячи тонн, палладия — на 7%, до 2,79 миллиона унций, следует из сообщения компании.
Производство меди выросло на 6%, до 433 тысяч тонн. Выпуск платины увеличился на 2%, до 651 тысячи унций.
Компания также озвучила производственный прогноз на 2023 год, в соответствии с которым выпуск никеля прогнозируется на уровне 204-214 тысяч тонн, меди — 353-370 тысяч тонн, палладия — 2,4-2,56 миллиона унций, платины — 60-640 тысяч унций.
"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в России в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (35,95% акций) и ОК "Русал" (26,25%).
https://1prime.ru/News/20230124/839567125.html
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